Экс-дипломат о делегации Украины в ПАСЕ: «Это неисправимо»

Киев, , 19:51 — REGNUM Исполнив гимн Украины в кулуарах ПАСЕ, депутаты Верховной рады показали полную неспособность к диалогу, заявил бывший спикер МИД Украины, журналист-международник Олег Волошин 12 октября в эфире телеканала «Топинформ».

Эксперт прокомментировал инцидент в ПАСЕ, когда украинские представители окружили журналиста Ольгу Скабееву и начали петь гимн:

«Ты вместо того, чтобы отвечать, начинаешь петь песни. Они полностью этим пением идиотским попали во все дурацкие стереотипы о майдановцах. То есть они сделали пародию на майдан. В любой непонятной ситуации пой гимн, кричи «Слава Украине! Героям слава!». Осталось ещё надеть кастрюли и поскакать», — считает Олег Волошин.

По его словам, видео с депутатами посмотрели множество людей в России, на Украине и в Донбассе, подумав при этом:

«Это неисправимо…»

Волошин отметил, что журналист Скабеева не представляет российское государство, а депутаты Рады представляют Украину и поэтому априори не должны воевать с журналистами.

«Откуда дурацкое убеждение…, что от исполнения гимна Украины и криков «Слава Украине! Героям слава!» российский политический класс… корчится в предсмертных муках? Это что за дикое средневековье… Это вызывает раздражение, а больше ничего не происходит», — считает бывший дипломат.

По его мнению, украинские депутаты не совсем неадекватны, просто они работают на своих избирателей, в своих личных узкопартийных интересах, позоря при этом всю страну.

Напомним, 9 октября депутаты Верховной рады, представляющие Украину в ПАСЕ, обступили журналиста Ольгу Скабееву и начали петь гимн Украины, а затем стали выбрасывать руку в нацистском приветствии и выкрикивать нацистские речёвки.

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