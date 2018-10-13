Талибы* не будут препятствовать работе Красного Креста в Афганистане

Кабул, , 18:24 — REGNUM Представители движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что разрешают Международному комитету Красного Креста (МККК) продолжить свою работу в Афганистане.

Пресс-секретарь боевиков Забиулла Муджахид в своем заявлении сообщил, что его организация не будет препятствовать деятельности международных организаций, которые оказывают гуманитарную, медицинскую и иную помощь населению Афганистана без дискриминации по какому-либо признаку.

Два месяца назад Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратил сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста после обвинений МККК в том, что сотрудники гуманитарной организации не оказывают в должном объеме медицинскую помощь членам вооруженных бандформирований.

Как сообщает афганское информационное агентство «Пажвок», такое решение было принято после двухдневных переговоров представителей Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Красного Креста в Катаре.

В ходе переговоров представители МККК заявили о своей готовности ко всеобъемлющему сотрудничеству и призвали представителей боевиков снять ограничения на работу гуманитарной организации в Афганистане. Боевики, в свою очередь, попросили сотрудников Красного Креста направить гуманитарную помощь в охваченные засухой районы страны.