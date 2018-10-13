В Ташкенте на 94 году жизни скончался экс-зампред КГБ УзССР Борис Новицкий

Ташкент, , 18:19 — REGNUM В Ташкенте 13 октября состоялись торжественные проводы скончавшегося на 94-м году жизни бывшего заместителя председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) УзССР Бориса Новицкого, передает корреспондент ИА REGNUM.

Почтить память усопшего пришли бывшие и действующие сотрудники органов госбезопасности, представители общественных организаций, журналисты.

Вынос тела прошел под звуки военного оркестра, также десятки курсантов военного училища держали подушечки с многочисленными наградами Новицкого.

Новицкий Борис Анатольевич родился в 1925 году в городе Хиве Хорезмской области УзССР.

Он был участником Великой Отечественной войны в составе войск Первого Украинского фронта.

После войны Новицкий работал руководителем Хорезмского областного комитета физкультуры, затем был назначен вторым секретарем обкома комсомола области, а немного позднее работал в должности второго секретаря Хорезмского обкома коммунистической партии Узбекистана.

В 1976 году Новицкий был направлен партийными органами на работу в КГБ в качестве заместителя председателя организации по кадрам. В 1982 году он переведен на должность директора школы КГБ в Ташкенте, где, в частности, занимался подготовкой кадров для дружественных СССР государств.

В 1987 году в возрасте 61 года Борис Новицкий вышел на пенсию.

Борис Анатольевич Новицкий трижды избирался депутатом Верховного Совета УзСССР, четыре раза был депутатом автономной республики Каракалпакстан. Он также принимал участие в качестве делегата в работе 24 и 25 съездов ЦК КПСС.