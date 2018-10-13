Киргизия предлагает Афганистану помощь в сфере образования и энергетики

Душанбе, , 19:11 — REGNUM 12 октября на полях открывшегося в столице Таджикистана Душанбе семнадцатого саммита Шанхайской организации сотрудничества встретились премьер-министры Киргизии и Афганистана. Как сообщает афганское информационное агентство «Пажвок», Абулгазиев отметил высокий уровень отношений двух стран, а также назвал терроризм, контрабанду наркотиков и экстремизм общими угрозами для Афганистана и Киргизии. По его словам, Республика Киргизия готова оказать Афганистану помощь в сфере образования и энергетики, а также принять афганских студентов для обучения в вузах страны.

Мухамметкалый Абулгазиев также заявил, что существует масса возможностей для укрепления афгано-киргизских отношений, и попросил Абдуллу Абдуллу посетить Киргизию с официальным визитом для подписания двустороннего Меморандума о взаимопонимании.

Он также выразил надежду, что грядущие парламентские и президентские выборы в Афганистане пройдут в мирной обстановке.

Абдулла Абдулла, в свою очередь, пообещал в ближайшее время прибыть в Киргизию для дальнейшего развития двусторонних связей.