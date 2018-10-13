Федеральный центр поможет КБР с празднованием столетия республики

Нальчик, , 18:17 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Москву временно исполняющим обязанности Главы КБР Казбеком Коковым в федеральных органах власти проработаны вопросы, связанные с подготовкой празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики, цитирует пресслужба правительства КБР слова председателя Правительства Алия Мусукова.

Кроме того, временно исполняющим главы республики проведен «ряд встреч по вопросам социально-экономического развития региона».

Так, в частности, в ходе встречи с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым достигнута договоренность о выделении республике дополнительных средств на возмещение затрат по закладке садов интенсивного типа, что позволит сельхозтоваропроизводителям региона в полном объеме реализовать инвестиционные программы по развитию садоводства, а также дополнительных средств в 2019 году для строительства водопроводных сетей в 13 сельских населенных пунктах республики, что, в свою очередь обеспечит питьевой водой около 4 тысяч домовладений.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства КБР сообщили, что в Кабардино-Балкарии создадут Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

Одной из его ключевых задач станет оперативное управление и мониторинг реализации национальных программ на территории региона.

«В целях оперативного управления и мониторинга реализации национальных проектов и программ, координации деятельности территориальных органов государственной власти и местного самоуправления правительством республики подготовлен проект указа о создании Совета при главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в сообщении пресс-службы.

По каждому национальному проекту подготовлены предварительные расчеты необходимого финансового обеспечения, республика представила соответствующие предложения в федеральный центр.

«Нам предстоит проанализировать, насколько эффективно мы с вами участвуем в разработке 12 национальных проектов и региональных дорожных карт по их реализации», — подчеркивается в сообщении.