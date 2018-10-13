Порошенко принял отставку министра обороны Украины

Цитата из х/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра». Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978. СССР

Киев, , 18:16 — REGNUM Украинский генерал Степан Полторак, возглавивший четыре года назад Минобороны страны, подал рапорт об увольнении с воинской службы. Президент Украины Пётр Порошенко принял заявление главы военного ведомства. Об этом сам украинский лидер сказал во время выступления, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Ценя. вклад С. Полтора в возрождение вооруженных сил Украины (ВСУ)., я принял решение», — сказал Порошенко.

По его словам, в ближайшее время Полторак в статусе «гражданского министра» продолжит руководство оборонным ведомством Украины.

Напомним, с 1 января 2019 г. на Украине, в соответствии с новым законодательством, возглавлять оборонное ведомство страны может только гражданский служащий.

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