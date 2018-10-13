Президент Афганистана Гани встретился с генсеком Исламской Военной Коалиции

Кабул, , 19:02 — REGNUM Президентском дворце в Кабуле прошла встреча президента Афганистана Ашрафа Гани и генерального секретаря Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом Абдуллы аль-Салеха. Как сообщает афганское информационное агентство «Khaama Press» со ссылкой на администрацию президента Афганистана, на двусторонней встрече обсуждались вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействие финансированию незаконных вооруженных формирований, военное сотрудничество двух стран, а также мирный процесс в Афганистане.

Генерал-лейтенант аль-Салех заверил афганскую сторону, что Исламская военная коалиция полностью поддерживает борьбу афганского народа против терроризма. Он также отметил, что террористическая угроза не ограничивается пределами одной страны, а носит всемирный характер.

В свою очередь, Ашраф Гани отметил, афганская армия прикладывает все возможные усилия, сражаясь на передовой против терроризма, а также высоко оценил вклад Коалиции в борьбу против боевиков.

Напомним, что Исламская военная коалиция по борьбе с терроризмом была создана 15 декабря 2015 года по инициативе Саудовской Аравии. Среди ее целей — борьба с международным терроризмом, в частности, с так называемым «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).