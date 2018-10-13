Глава парламента Кувейта встретился c президентом Турции Эрдоганом

Анкара, , 18:28 — REGNUM В Стамбуле прошла встреча главы парламента Кувейта Марзука Али аль-Ганима и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В мероприятии принял участие министр иностранных дел Турции. Переговоры длились около 45 минут и проходили за закрытыми дверями.

По словам агентства «ТРТ», за день до встречи с президентом Али аль-Ганим, в ходе заседания спикеров парламентов стран Евразии, сказал, что «существуют государства, которые открыто заявляют, что Турция является для них основной мишенью, они хотят поставить ее перед невыгодными условиями. У этих стран ничего не выйдет».

Также спикер парламента Кувейта уверен, что народ и власти Турции с легкостью преодолеют все экономические сложности.