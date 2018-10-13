В Южный Судан прибыли делегации ООН и Африканского Союза

Джуба, , 19:15 — REGNUM В Южный Судан на четыре дня прибыла делегация из ООН и Африканского Союза, с тем чтобы поздравить страну с заключением 12 октября соглашения между правительством и повстанцами, направленного на укрепление национального единства.

По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, делегацию возглавил один из членов Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане, заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

Также в делегацию вошли комиссар мира и безопасности Африканского Союза, посол Смаил Чергуи и директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгука. В ходе визита они встретятся с президентом Салвой Киир, первым вице-президентом Табаном Денгом, кабинетом министров и другими высокопоставленными правительственными чиновниками.

В ходе визита основное внимание будет уделено реализации достигнутого соглашения, а также пути поддержки его осуществления.

Президент Салва Киир и лидер повстанческого движения Риек Мачар подписали данный договор, ознаменовавший собой окончание гражданской войны в стране, которая длилась с 2013 года. Страна получила свою независимость от Судана 9 июля 2011 года после проведения референдума по вопросу независимости от Судана.