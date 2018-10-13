Заявление Украины о сбитом беспилотнике ЛНР названо ложью

Луганск, , 18:08 — REGNUM Низкокачественным фейком назвал сообщение военных ВСУ о сбитом ими беспилотном летательном аппарате (БПЛА), принадлежащем Луганской Народной Республике, официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко. Об этом сообщил 13 октября «Луганский информационный центр».

По словам Марочко, в Народной милиции ЛНР были бы рады, если бы у них на вооружении стояли такие БПЛА, но их не было ранее и нет на сегодняшний день.

Также Марочко отметил, что новость, появившаяся в украинских СМИ, была сделана наспех, о чём говорит, по его мнению, ряд фактов в сообщении.

Так Марочко заметил, что БПЛА, якобы сбитый очередью из пушки и авиационных пулемётов вертолёта Ми-24 ВВС Украины, на прилагаемой к новости фотографии выглядит практически неповреждённым, чего просто не могло быть. Как пояснил Марочко, после пулемётной очереди БПЛА получил бы такие повреждения, что фотографировать было бы нечего.

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили новость о сбитом БПЛА «Орлан-10», якобы принадлежащем Народной милиции ЛНР. По уверениям украинской стороны, БПЛА был сбит в районе Лисичанска экипажем вертолёта Ми-24, состоящего на вооружении в ВВС Украины.

Также ИА REGNUM сообщало о нарушении перемирия силовиками ВСУ Украины. За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен военнослужащими ВСУ четыре раза.