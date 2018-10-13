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Премьер Нетаньяху принял участие в праздновании 243-й годовщины ВМС США

Политика

Премьер-министр Израиля принял участие в торжественной церемонии, посвященной 243-й годовщине ВМС США

Премьер Нетаньяху принял участие в праздновании 243-й годовщины ВМС США
Иллюстрация: Army.mil
Биньямин Нетаньяху на американском ракетном эсминце Ross

Иерусалим, 13 октября 2018, 20:49 — REGNUM  11 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой приняли участие в церемонии, посвященной 243-й годовщине ВМС США. Как сообщает пресс-служба главы правительства Израиля, мероприятие прошло на борту американского ракетного эсминца Ross, зашедшего в израильский порт Ашдод.

В ходе мероприятия Биньямин Нетаньяху выступил с речью, в которой подчеркнул прочность союза между Израилем и США. Глава правительства также подчеркнул, что Израиль продолжает бороться с «иранской военной заразой в Сирии» при поддержке Соединенных Штатов. «Тот факт, что этот эсминец находится сегодня в израильском порту, — это еще одно доказательство поддержки со стороны США, — заявил Нетаньяху, — Я думаю, что это понятно всем на Ближнем Востоке и даже за его пределами».

В своей речи премьер-министр Израиля также отметил, что основным приоритетом для израильского руководства остается обеспечение безопасности граждан страны. «Мы действуем со всей решительностью, необходимой для обеспечения безопасности Израиля», — добавил Нетаньяху.

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Зарубежная хроника
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