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Главы МИД Греции, Албании, Македонии и Болгарии встретятся в начале ноября

Политика

В начале ноября в Салониках состоится четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Македонии, Болгарии, Албании и Греции

Главы МИД Греции, Албании, Македонии и Болгарии встретятся в начале ноября
Салоники

Салоники, Греция, 13 октября 2018, 18:09 — REGNUM  Министры иностранных дел Македонии, Болгарии, Албании и Греции — Никола Димитров, Екатерина Захариева, Дитмир Бушати и Никос Кодзиас встретятся 8 и 9 ноября в Салониках. Помимо министров иностранных дел на встрече будут присутствовать и другие компетентные представители МИД.

Как сообщает македонское информационное агентство МИА, на встрече будут обсуждаться вопросы регионального сотрудничества в некоторых сферах.

Первая встреча в данном формате прошла в апреле 2016 года. Министры внутренних и иностранных дел четырех стран обсуждали проблемы, связанные с миграцией. На последней встрече дипломатов четырех стран в Фессалониках, которая произошла в мае этого года, представители балканских государств пытались найти общую позицию касательно смены названия Македонии.

В связи с провалом референдума 30 сентября в Македонии, ожидается, что данный вопрос будет поднят и на будущей встрече.

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Зарубежная хроника
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