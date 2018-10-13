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ЮАР готова помочь Зимбабве преодолеть экономический кризис

Политика

Министр иностранных дел ЮАР заявила, что ее страна готова оказать любую поддержку в деле преодоления кризиса дружественной Зимбабве

ЮАР готова помочь Зимбабве преодолеть экономический кризис
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Рука помощи

Кейптаун, 13 октября 2018, 18:08 — REGNUM  11 октября министр иностранных дел ЮАР Линдиве Сисулу заявила, что ее страна готова предложить помощь Зимбабве, как только об этом официально попросит их правительство.

«Что касается Зимбабве, мы всегда готовы оказать помощь народу этой страны. У нас сложились очень дружественные отношения. Им стоит только попросить о нашей помощи», — приводит слова министра новостное агентство «African News Agency».

«Только когда власти Зимбабве официально попросят о помощи, только тогда мы будем в состоянии предпринять все возможные действия. Стабильность в данной стране входит в сферу наших интересов».

В последнее время Зимбабве находится на пороге экономического кризиса: в стране не хватает топлива, на заправочных станциях постоянные очереди, наблюдается дефицит продуктов массового потребления. В ходе череды протестов со стороны населения полиция задержала многочисленных активистов от профсоюзов. К тому же, на страну обрушилась эпидемия холеры.

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Зарубежная хроника
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