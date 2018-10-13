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Синод РПЦ в Минске незаконен без разрешения Варфоломея — депутат Рады

Политика

Игорь Мосийчук дал свою трактовку церковного законодательства

Синод РПЦ в Минске незаконен без разрешения Варфоломея — депутат Рады
Иван Шилов © ИА REGNUM
Патриарх Константинопольский Варфоломей

Киев, 13 октября 2018, 17:26 — REGNUM  После решения синода Константинопольского патриархата о восстановлении юрисдикции над Киевской митрополией, Белоруссия также стала территорией Константинопольской патриархии, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 13 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

До «присвоения Московией» Белоруссия была частью Киевской митрополии, считает депутат. По этой причине, для проведения синода в Минске, РПЦ якобы нужно просить разрешение у патриарха Варфоломея:

«В случае проведения синода РПЦ в Минске без разрешения патриарха Варфоломея, все его решения будут неканоническими, и не будут признаваться ни одной православной церковью мира, а те, кто их принимал, могут быть отлучены от православной церкви», — заявил Мосийчук.

Напомним, на 15 октября в Минске запланировано собрание синода РПЦ, на котором будет дана оценка действиям Константинопольского патриархата, вторгшегося на каноническую территорию Русской православной церкви.

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