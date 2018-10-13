Эрдоган: «Мы уничтожим террористов»

Анкара, , 16:29 — REGNUM Террористы, которые еще находятся на территории Турции, будут ликвидированы. Об этом, как передает агентству «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, члены незаконных вооруженных формирований ждут удобного случая, чтобы навредить стране.

«Но мы (власти Турции) не допустим этого, — сказал Эрдоган. — В короткие сроки мы уничтожим террористов».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 октября 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на форуме в Стамбуле заявил, что до тех пор пока в Сирии не пройдут выборы, Турция не выведет свои войска.

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