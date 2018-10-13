Можно ли подвергать сомнению итоги войны ради японской клубники?

Анатолий Кошкин, , 15:51 — REGNUM

Японские СМИ продолжают обсуждать предложение президента РФ Владимира Путина отложить нескончаемые и бесплодные переговоры по поводу заключения между двумя странами мирного договора. Договора, прямо скажем, давно утратившего актуальность и призванного лишь формально подвести окончательную черту под явно затянувшимся послевоенным периодом. Наша страна была и остается готова подписать такой договор в любой момент, не выдвигая для его заключения никаких условий. Условия, как известно, предъявляет официальный Токио, считающий свою страну и народ"безвинно обиженными» решениями стран-победителей ограничить территорию Японии, в том числе и в виде наказания за огромные жертвы жестоких японских агрессий. И японское правительство с такими ограничениями в 1945 году согласилось, приняв все условия Потсдамской декларации, в том числе территориальные. Однако, экономически окрепнув и получив в лице США мощного военного союзника, правящие круги Японии вознамерились «переиграть» итоги Второй мировой войны. Именно поэтому они до сих пор отказываются признать закрепленные международными соглашениями послевоенные реалии, закрепить мирным договором отношения двух соседних сторон.

ИА REGNUM неоднократно освещало обстоятельства навязанной нашей стране нескончаемой «тяжбы» вокруг принадлежности Курильских островов. А МИД РФ, да и президент давали довольно строгую отповедь желающим повернуть историю вспять, четко указывая, что суверенитет СССР, а затем России на этих территориях результат Второй мировой войны, которые пересмотру не подлежат.

Столкнувшись с такой твердой позицией, японское правительство во главе с Синдзо Абэ решило сменить тактику и зайти с другой стороны. Было объявлено, что «территориальную проблему» надо попытаться разрешить мирно, полюбовно, демонстрируя, что экономическое сотрудничество с Японией принесет России столь впечатляющие плоды, которые превысят политическую, хозяйственную и военно-стратегическую ценность островов. И в известной степени на данном этапе это им удается. Президент Путин демонстрирует личную большую заинтересованность в нахождении ради выгод экономических компромиссного разрешения навязанного Токио спора. И не только выгод экономических. Отношения с Японией используются и для решения сложной задачи по нарушению единства коллективного Запада, объявившего Москве не только блокаду, но и так называемую гибридную войну. С другой стороны, Путин довольно умело пользуется озабоченностью японского политического класса по поводу потенциального военного союза России с Китаем, давая при этом понять, что упрямая, неуступчивая позиция японского правительства по островам объективно снижает надежды на длительное российско-японское взаимодейсвие и в условиях обострения американо-российских отношений подталкивает Москву в сторону Китая, с которым у Токио весьма непростые отношения.

В Японии существуют мнение о том, что именно Путин убедил Абэ в декабре 2016 года в целях создания «политического климата» для подвижек в «курильском вопросе» не препятсвовать японским компаниям участвовать в хозяйственной деятельности на островах, а стимулировать их к этому. При этом, надо думать, президенту известно открытое объявление в Японии, что они согласятся пойти с проектами на южные Курилы не для работы на чисто коммерческой основе ради получения прибыли, а с целью осуществить проникновение туда своих людей и капиталов, создания на островах благоприятной для японских замыслов отторжения от России этих территорий «атмосферы», когда, как заявляют японские аналитики и политики, по прошествии определенного времени жители островов сами-де проголосуют за переход под суверенитет Японии. А чтобы у Москвы и местных властей не оставалось иллюзий на этот счет, японское правительств требует на межмидовских переговорах, по сути, согласия российской стороны с объявленным в 2009 году парламентом Японии суверентетом Страны восходящего солнца над южной частью Курил. А российский МИД вместо того, чтобы решительно отмести эти несуразные требования, ведет затяжные переговоры по явно надуманному поводу.

Хоя до последнего времени МИД России отвергал подобные, кроме всего прочего, оскорбительные требования. В беседах японцы удивляются неуступчивостью Москвы в вопросе создания на островах для японцев «особой юридической системы», ссылаясь при этом на якобы данное Путиным согласие прибегнуть к подобной ущемляющей суверенитет и территориальную целостность нашей страны юридической, как говаривал Борис Ельцин, «загогулины».

Последняя бизнес-миссия японских предпринимателей и чиновников на южные Курилы по информации японских СМИ дала конкретные результаты. Сообщается, что обсуждены и утверждены конкретные проекты, реализация которых намечена уже на следующий год. Речь идет в первую очередь о строительстве в двух местах на острове Кунашир теплиц для выращивания клубники, и, видимо, помидоров. Русские специалисты будут приглашены на соседний Хоккайдо, где пройдут курс по выращиванию ягод и овощей по японским технологиям. Существуют подлежащие реализации и плана направления на российские островные территории, которые японцы считают «своими», туристических груп общей численностью в сто человек. Рассматривается также совместные исследования, а затем и практическая работа по разведению дорогостоящего японского деликатеса — икры морского ежа «уни"Закономерен вопрос, что позволило достичь конкретных договоренностей и кто уступил в споре о суверенитете и приоритетах законодательства?

Ответ на этот вопрос частично дает японская газета «Токио симбун», сообщившая на днях, что в связи с совместной хозяйственной деятельностью на южнокурильских островах остается задача выработки «системы, которая не ущемляла бы позиции обеих сторон». И опять мы сталкиваемся с поиском решения наподобие теоремы о «квадратуре круга», когда позиции сторон исключают друг друга. Однако в Японии, похоже, не отчаиваются, приводя якобы сделанное российским президентом в сентябре заявление о том, что «важна не экономическая (сторона дела), необходимо стремиться к созданию условий для разрешения (территориальной) проблемы». Но если дело обстоит действительно так, то это лишний раз подтверждает неоднократно высказанное автором этих строк утверждение о том, что затея с «совместной хозяйственной деятельностью» на «северных территориях Японии», как называют южные Курилы японцы, это никакой не бизнес, а чистая политика, потенциально расшатывающая принципиальные позиции нашей страны по непризнанию японских притязаний.

Токио