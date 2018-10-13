Суббота, 13 Октября 2018 года
14:33:46 МСК

США нанесли авиаудар по Сирии с применением запрещённых фосфорных бомб

Политика

Удар был нанесён по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор

Дамаск, 13 октября 2018, 13:56 — REGNUM  Военно-воздушные силы американской антитеррористической коалиции нанесли авиаудары с применением запрещенного белого фосфора по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, бомбардировке подвергся город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Информация о жертвах среди гражданского населения пока не поступала.

В социальных сетях также публикуют фотографии, на которых показано использование фосфорных бомб американской коалицией.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай применения запрещенных фосфорных бомб американцами в Сирии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить