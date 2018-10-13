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Володин назвал совещание спикеров парламентов Евразии альтернативой ПАСЕ

Политика

Совещание спикеров парламентов стран Евразии является хорошей альтернативой Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Володин назвал совещание спикеров парламентов Евразии альтернативой ПАСЕ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вячеслав Володин

Москва, 13 октября 2018, 13:27 — REGNUM  Спикер Госдумы 7−9 октября совершил рабочий визит в Турцию для участия в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии. Темами мероприятия стали проблемы экономического сотрудничества, вопросы окружающей среды и устойчивого развития в Евразии. Участники совещания приняли итоговое заявление, они, в частности, выступили за политическое урегулирование в Сирии и мирное разрешение северокорейской ядерной проблемы.

«Повестка: развитие экономики, охрана окружающей среды, устойчивое развитие стран. До этого мы обсуждали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом. Есть не только тема, а есть огромная потребность обсуждать те проблемы, которые можно решить, преодолеть только совместно. И интерес к такому диалогу огромный. Это хорошая альтернатива ПАСЕ, потому что мы не можем зацикливаться на той межпарламентской структуре, которая берет и вопреки всему занимает абсолютно не конструктивную позицию», — рассказал Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Спикер Госдумы отметил, что межпарламентское сотрудничество с европейскими странами продолжается.

«До конца года в Государственную Думу приедут делегации Сербии, Австрии, Чехии. Наши коллеги буквально на следующей неделе выезжают с ответным визитом в Бундестаг. Мы постоянно ведем диалог», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Россия может быть исключена из Совета Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил ранее генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.

Читайте ранее на эту тему: Спикер Госдумы допустил выход России из Совета Европы; Володин: Совет Европы закрылся от диалога

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