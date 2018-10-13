Процесс пыток и убийства журналиста Хашогги был записан Apple Watch

Анкара, , 12:29 — REGNUM Момент убийства и допроса пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги был случайно записан на его Apple Watch. Об этом сегодня, 13 октября, пишет турецкая правительственная газета Sabahсо ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание утверждает, что Хашогги, перед тем как войти в здание саудовского консульства оставил своей невесте iPhone, а синхронизированные с ним часы Apple Watch перевел в режим записи. Часы оставались на Хашогги какое-то время, пока он находился в здании саудовского консульства.

В итоге, с помощью часов была произведена аудиозапись допроса, пыток и убийства Хашогги в здании саудовского консульства в Турции. Аудиозапись была передана с Apple Watch на синхронизированный с ними iPhone, а затем автоматически отправлена на приложение Apple iCloud.

Отмечается, что представители саудовской разведки во время пытки Хашогги заметили часы у него на руках и попытались стереть данные с них. Однако некоторые записи сохранились в облачном сервисе и после их изучения удалось установить, что было совершено жестокое убийство.

Напомним, 11 октября американская газета Washington Post написала, что власти Турции сообщили США о наличии аудио‑ и видеозаписей, которые подтверждают пытки и убийство журналиста Хашогги в здании саудовского консульства сотрудниками саудовской разведки. Записи подтверждают, что после того, как Хашогги зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, он был убит, а его тело расчленили.

Известно, что Хашогги было нужно оформить какие-то документы и он был приглашен в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пошел туда вместе со своей невестой, однако её в здание не пустили. Невеста прождала Хашогги у здания более пяти часов, а затем обратилась к охране, но те заявили, что Хашогги давно ушел. Однако никто не видел, как Хашогги выходит из здания консульства.

Дело в том, что журналист Хашогги был рьяным критиком наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, который также является вице-премьером королевства и министром обороны. Хашогги активно выступал с критикой преследований активистов, а также внешней политики страны относительно Йемена, Катара, Канады.

В декабре 2016 года Хашогги было запрещено заниматься журналистикой в Саудовской Аравии за открытую критику Дональда Трампа. В сентябре 2017 года он уехал в Соединённые Штаты, где вёл колонку в Washington Post. В ней он всё более открыто выступал против наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.