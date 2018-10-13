Китай призывает к отказу от протекционизма и менталитета «холодной войны»

Пекин, , 12:09 — REGNUM В ходе обсуждения повестки дня комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности глава делегации КНР, начальник департамента МИД по контролю над вооружениями Фу Цун призвал к совместному противодействию международным вызовам и защите многосторонних подходов, сообщает 12 октября Синьхуа.

Дипломат призвал международное сообщество к совместному созданию сообщества единой судьбы человечества на основе прочного мира и всеобъемлющей безопасности, а также к отказу от менталитета «холодной войны», односторонних подходов и торгового протекционизма.

По мнению Фу Цуна, необходимо решительно защищать миропорядок, который основывается на целях и принципах Устава ООН, решать разногласия и споры путем консультаций и диалога, бороться против двойных стандартов, укреплять координацию в сфере безопасности, развивать принципы и институты глобального управления.

По его словам, Китай намерен и далее придерживаться этих принципов, а также активно содействовать становлению и развитию глобального управления в сфере безопасности.