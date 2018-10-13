Суббота, 13 Октября 2018 года
12:51:50 МСК

Китай призывает к отказу от протекционизма и менталитета «холодной войны»

Политика

И выступает за расширение глобального управления в сфере международной безопасности

Китай призывает к отказу от протекционизма и менталитета «холодной войны»
Legolas1024
Шанхай

Пекин, 13 октября 2018, 12:09 — REGNUM  В ходе обсуждения повестки дня комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности глава делегации КНР, начальник департамента МИД по контролю над вооружениями Фу Цун призвал к совместному противодействию международным вызовам и защите многосторонних подходов, сообщает 12 октября Синьхуа.

Дипломат призвал международное сообщество к совместному созданию сообщества единой судьбы человечества на основе прочного мира и всеобъемлющей безопасности, а также к отказу от менталитета «холодной войны», односторонних подходов и торгового протекционизма.

По мнению Фу Цуна, необходимо решительно защищать миропорядок, который основывается на целях и принципах Устава ООН, решать разногласия и споры путем консультаций и диалога, бороться против двойных стандартов, укреплять координацию в сфере безопасности, развивать принципы и институты глобального управления.

По его словам, Китай намерен и далее придерживаться этих принципов, а также активно содействовать становлению и развитию глобального управления в сфере безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить