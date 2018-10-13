Суббота, 13 Октября 2018 года
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Китай отвергает обвинения США в кибершпионаже

Политика

И считает себя одной из ключевых сторон, несущих ущерб в кибервойне

Китай отвергает обвинения США в кибершпионаже
Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

Пекин, 13 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, выступая на брифинге в Пекине, призвал США «не поднимать ажиотаж вокруг так называемого «киберворовства», который ведет к дискредитации Китая и причиняет вред его законным правам и интересам, сообщает 12 октября Синьхуа.

По заявлению дипломата, сам Китай является одной из стран, которые страдают от кибератак и воровства интеллектуальной собственности. В силу этого, спекуляции на данной тематике продолжают принятую американской стороной практику необоснованных обвинений КНР по всему спектру двусторонних и международных проблем.

«Мы призываем американскую сторону прекратить высказывания и действия, наносящие ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям», — заявил дипломат.

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Китайско-американские отношения
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