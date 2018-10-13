В Совфеде подсказали Украине, как «вернуть Кубань и Москву»

Москва, , 11:46 — REGNUM В Совфеде с недоумением отнеслись к призыву министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна вернуть Кубань и Москву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

«Киеву следует, наконец, предоставить возможность министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну перейти от теории к практике, начав с себя, любимого», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор предложил «дать этому яйцеголовому мальчику автомат в руки и отправить на передовую в Донбасс, чтобы он на собственной шкуре испытал, что такое война».

"В первый же день в штаны наложит. Может, тогда и перестанет советовать украинцам вооружиться и возвратить Кубань и Москву», — сказал Клинцевич.

Украинский министр ответил на вопрос, как быть украинцам, которым надо ездить в Россию — «одевать форму, брать автомат, идти воевать».