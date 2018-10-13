Сенат США не устроил ответ Google о поисковике для Китая

Нью-Йорк, США, , 11:29 — REGNUM Ответ от компании Google о планах разработки поисковика Dragonfly для Китая не удовлетворил американских конгрессменов. 13 октября об этом сообщает Bloomberg.

Конгресс США направил в Google запрос с требованием раскрыть планы по разработке поисковой системы для Китая. Ранее появлялась информация о том, что Google разрабатывает специальный поисковик Dragonfly, который будет соответствовать китайским законам о цензуре.

6 американских сенаторов получили письмо с ответом от генерального директора Google Сундара Пичаи. Штаб сенатора Марка Уорнера предоставил это письмо американскому изданию.

Гендиректор Google отметил, что компания серьезно относится к китайскому рынку, но отказался рассказать о конкретных планах компании в Китае.

Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер заявил, что такой ответ Пичаи не может удовлетворить Сенат. Уорнер отметил, что создание цензурируемого поисковика позволит китайскому правительству «манипулировать гражданами и подавлять их».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября вице-президент США Майкл Пенс призвал администрацию компании Google отказаться от разработки поисковой системы для Китая.