Посол США в ФРГ встретил освобожденного пастора с американским флагом

Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Посол США в ФРГ Ричард Гренелл рассказал о встрече с освобожденным в Турции пастором Эндрю Брансоном на его пути домой.

«Я приветствовал пастора Брансона и его жену в Германии на их заправочной остановке. Он почти дома — благодаря Дональду Трампу. Когда я подарил ему флаг США, он сразу поцеловал его», — пишет Гренелл в своем твиттере.

Это сообщение примечательно тем, что собрало лавину позитивных комментариев в адрес Дональда Трампа. Часто в комментариях под тем или иным сообщением о Трампе граждане США выражают свое активное неприятие его деятельности, однако на этот раз президенту высказывается весь почет и уважение. Трама благодарят не только за его помощь в возвращении Брансона домой, но и в целом за то, что он «побеждает там, где другие политики только разговаривают», «делает Америку снова великой» и «показывает, что он не равнодушен».

Как сообщало ИА REGNUM, США приветствуют освобождение пастора Брансона, который отбывал заключение в Турции по обвинению в поддержке организации Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.