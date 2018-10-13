Российские Ми-24 успешно нанесли удар по противнику на учениях в Киргизии

Бишкек, , 09:12 — REGNUM Российские вертолеты Ми-24 из состава Центрального военного округа (ЦВО) успешно нанесли удар по условному противнику и отработали воздушную карусель в ходе военных учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018», проходящих на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ЦВО.

Огневой удар был нанесен вертолетами Ми-24 по группам незаконных вооруженных формирований, пытавшихся, согласно плана учений, приблизиться со стороны гор к населенному пункту.

Пресс-служба ЦВО также отмечает, что вертолет Ми-24 это смесь БМП и штурмовика, которая позволяет выполнять боевые задачи в любое время суток и в том числе и в сложных метеорологических условиях.

Отметим, учения стран-участниц ОДКБ «Взаимодействие-2018» проходят на киргизском полигоне «Эдельвейс» с 10 до 13 октября и в них принимает участие свыше 1,6 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также более 250 единиц военной техники.