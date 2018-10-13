Суббота, 13 Октября 2018 года
09:25:57 МСК

Чиновники отказали матери пятерых детей в статусе многодетной

Политика

Семья не может попасть в программу, по которой многодетным семьям с четырьмя и более детьми субсидируют приобретение жилья

Южно-Сахалинск, 13 октября 2018, 08:53 — REGNUM  Проживающая в Южно-Сахалинске мать пятерых детей из-за бюрократических сложностей не может добиться признания ее многодетной. На основании того, что одна из ее дочерей родилась за границей, местные чиновники отказывают Ольге Розенко в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, одна из ее дочерей родилась на территории Белоруссии, и, несмотря на то, что у ребенка есть гражданство РФ, местные чиновники трактуют региональный закон таким образом, что семья не может попасть в программу, по которой многодетным семьям с четырьмя и более детьми субсидируют приобретение жилья.

Все дело заключается в лингвистической тонкости — в программе указано, что под многодетными семьями понимаются такие семьи, которые живут на территории Сахалинской области и воспитывают четверых или больше детей, каждый из которых рожден в России.

«К этому слову «каждый» они и придрались. В устной форме мне объяснили, что будь у меня даже восемь детей, если хоть один из них появился на свет не на территории России, под субсидию я не подпадаю», — цитирует агентство слова Розенко.

По ее словам, лингвист, к которому обратилась семья, пришел к выводу, что слово «каждый» в формулировке закона относится не ко всем детям, а только к четырем.

Тем не менее, на сегодняшний день все инстанции, куда обращалась мать пятерых детей, отвечают одинаково, и улучшить жилищные условия женщине пока не удалось.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы многодетных семей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить