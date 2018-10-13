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В Пхеньяне прошел прием в честь 70-летия дипотношений с Россией

Политика

По словам главы дипломатического ведомства КНДР, он уверен в том, что дружеские отношения между Пхеньяном и Москвой будут «всесторонне развиваться»

В Пхеньяне прошел прием в честь 70-летия дипотношений с Россией
Иллюстрация: Twitter: @RusEmbDPRK
Александр Мацегора. 70-летие установления дипломатических отношений между КНДР и СССР в Пхеньяне

Пхеньян, 13 октября 2018, 08:35 — REGNUM  На приеме по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между КНДР и СССР в Пхеньяне министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо подчеркнул «бессмертные заслуги» великих государственных деятелей прошлого в развитии дружественных отношений между КНДР и РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам главы дипломатического ведомства КНДР, он уверен в том, что дружеские отношения между Пхеньяном и Москвой будут «всесторонне развиваться во всех сферах, в том числе политике, экономике и культуре». Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора отметил, что укрепление дружеских отношений с КНДР является одним из приоритетов во внешней политике российских властей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

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Внешняя политика России
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