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Шульгин: Россия готовит свои замечания к докладу ОЗХО по Эймсбери

Политика

К докладу слишком много вопросов

Шульгин: Россия готовит свои замечания к докладу ОЗХО по Эймсбери
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Новичок

Москва, 13 октября 2018, 08:09 — REGNUM  Российская Федерация намерена представить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свои замечания к докладу по инциденту в английском городе Эймсбери в ближайшее время. Об этом накануне, 12 октября, заявил журналистам постоянный представитель России при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

По его словам, документы с российскими замечаниями к докладу ОЗХО по Эймсбери дорабатываются.

Шульгин отметил, что в этих документах содержится российские критическое восприятие доклада ОЗХО, к которому возникает слишком много вопросов. В частности, ряд вопросов возникает у специалистов узкого профиля и российская сторона намерена просить технический секретариат ОЗХО прояснить все неясные моменты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО выпустила доклад по инциденту с отравление в английском городе Эймсбери. В частности, в докладе утверждается, что британские подданые — Чарли Роули и Дон Стерджес якобы отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» — тем самым, которым якобы были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в английском городе Солсбери.

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