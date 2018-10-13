Шульгин: Россия готовит свои замечания к докладу ОЗХО по Эймсбери

Москва, , 08:09 — REGNUM Российская Федерация намерена представить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свои замечания к докладу по инциденту в английском городе Эймсбери в ближайшее время. Об этом накануне, 12 октября, заявил журналистам постоянный представитель России при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

По его словам, документы с российскими замечаниями к докладу ОЗХО по Эймсбери дорабатываются.

Шульгин отметил, что в этих документах содержится российские критическое восприятие доклада ОЗХО, к которому возникает слишком много вопросов. В частности, ряд вопросов возникает у специалистов узкого профиля и российская сторона намерена просить технический секретариат ОЗХО прояснить все неясные моменты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО выпустила доклад по инциденту с отравление в английском городе Эймсбери. В частности, в докладе утверждается, что британские подданые — Чарли Роули и Дон Стерджес якобы отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» — тем самым, которым якобы были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в английском городе Солсбери.