ЛНР: силовики Украины нарушили перемирие 4 раза за сутки

Луганск, , 08:20 — REGNUM Украинские силовики четырежды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции народной милиции ЛНР, сообщает 13 октября оборонное ведомство республики.

По сообщение ведомства, были обстреляны районы Первомайска, поселка Голубовское, поселка городского типа Калиново и железнодорожной станции Марьевка. Для обстрелов применялись вооружение БМП, 120-мм и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Отметим, участники Контактной группы по урегулированию в регионе более 20 раз с осени 2014 года заключали соглашения о прекращении огня на Донбассе. Однако украинские силовики многократно нарушали режим «перемирия» и открывали огонь в том числе и из оружия, которое по условиям Минских соглашений должно быть отведено от линии соприкосновения.