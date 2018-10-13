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Проблему невыдачи виз российским дипломатам будут решать на взаимной основе

Политика

В Совете Федерации готовы урегулировать проблемц дипломатическим путём

Москва, 13 октября 2018, 08:14 — REGNUM  Ответить симметрично на невыдачу виз российским дипломатам в Великобритании пообещал председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв, сообщает 13 октября РИА Новости.

По словам Косачева, в случае, если не удастся договорится по данному вопросу, и не получится решить проблему дипломатическим путём, будет приняты меры «на симметричной и взаимной основе».

Как сообщал ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко, несколько мест в российском посольстве остаются вакантными из-за отказа Лондона выдать визы российским дипломатам.

Напомним, что 14 марта 23 российских дипломата были высланы из Великобритании, о чём сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй. Это было сделано, по словам премьера, в качестве ответной меры на действия России после инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь

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