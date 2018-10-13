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СМИ: британский МИД готовит санкционный список саудовских чиновников

Политика

Основанием для введения таких санкций может стать «поправка Магнитского»

Лондон, 13 октября 2018, 08:16 — REGNUM  К созданию списка чиновников Саудовской Аравии, против которых Лондон может ввести санкции из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи, приступил МИД Великобритании. Об этом 13 октября пишет газета The Independent.

Как рассказал изданию близко знакомый с ситуацией источник, британский МИД в данный момент ведет активную работу над таким списком и рассматривает санкции Британии против должностных лиц Саудовской Аравии как весьма вероятный сценарий развития ситуации с похищением журналиста.

Также издание пишет, основанием для введения таких санкций может стать «поправка Магнитского», которую в мае текущего года принял британский парламент и которая позволяет официальному Лондону применять санкции в отношении нарушающих права человека.

Окончательное же решение по вопросу введения таких санкций, как пишет The Independent, будет зависеть от итогов расследования похищения Джамаля Хашкаджи.

Также сообщается, что в британском МИДе данную информацию комментировать отказались.

Отметим, Джамаль Хашкаджи пропал с Стамбуле 2 октября после того как пришел в посольство Саудовской Аравии для оформления документов. Он является обозревателем американской газеты Washington Post и в 2017 году вынужден был покинуть Саудовскую Аравию за своё не комплементарное отношение к саудовским властям.

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