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Москва и Нью-Дели обсудили планы по БРИКС

Политика

Обсуждалась также тема ядерного оружия

Москва, 13 октября 2018, 06:08 — REGNUM  Вопросы нераспространения ядерного оружия и проблематика БРИКС обсуждались на встрече заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова с послом Индии в России Венкатешем Вармой, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что встреча прошла в Москве 12 октября.

«В ходе беседы обсуждалась актуальная тематика нераспространения ОМУ, а также вопросы взаимодействия в БРИКС», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Напомним, давние союзники Москва и Нью-Дели взаимодействуют по многим вопросам. В частности, актуальной темой является закупка Индией российский зенитных ракетных комплексов С-400, которой не довольны в Вашингтоне.

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