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По прогнозу CNN республиканцы получат большинство в сенате на выборах

Политика

А демократы — в палате представителей

Вашингтон, 13 октября 2018, 05:34 — REGNUM  Республиканская партия США на грядущих промежуточных выборах в конгресс может получить большинство в сенате, сообщил эксперт Гарри Интен телеканалу CNN.

Согласно его прогнозу, республиканцы могут занять 52 места в сенате, а представили демократов — 48. В то же время, большинство в палате представителей Интен прогнозирует в пользу демпартии США: согласно прогнозу, демократы получат 229 мест в палате, а республиканцы — 206.

Напомним, 6 ноября 2018 пройдут промежуточные довыборы в конгресс США. По результатам голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, 435 членов палаты представителей конгресса, а также 39 губернаторов.

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Выборы в США
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