WSJ назвала еще одного потенциального кандидата в постпреды США при ООН

Нью-Йорк, США, , 05:07 — REGNUM Кандидатом в постоянные представители США при ООН может стать посол Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, президент США Дональд Трамп неоднократно одобрительно высказывался о Крафт на неофициальных встречах. Также, по данным источников, ее высоко ценят в администрации президента, в том числе и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Отмечается, что кандидатуру Крафт стали рассматривать после того, как Дина Пауэлл, которую пророчили на должность постпреда США при ООН, отказалась от этой работы.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли покинет свой пост до конца года. Трамп подтверждал, что рассматривает в качестве кандидата своего бывшего советника Дину Пауэлл. 12 октября американский президент заявил, что его дочь Иванка могла бы стать замечательным постпредом в ООН.

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