The Hill: Американские рабочие пока не получили чётких ответов от Трампа

Максим Исаев, , 07:06 — REGNUM

Кажется, что каждый эксперт в Вашингтоне бросился либо восхвалять, либо осуждать новую версию Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), известную как Соглашение США, Мексики и Канады. Но правда заключается в то, что пока слишком рано делать окончательные выводы, пишет Ричард Трумка в статье для американского издания The Hill.

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На протяжении четверти века НАФТА осложняло жизнь трудящимся Северной Америки. Более 850 тыс. рабочих мест были выведены из Соединенных Штатов за границу. Мексиканские рабочие трудятся в нищенских и репрессивных условиях, в то время как крупные корпорации используют менее оплачиваемый труд мексиканских рабочих для оправдания сокращения заработной платы и пособий для рабочих в Соединенных Штатах и Канаде.

Теперь рабочим больше не придется бастовать. Мы потребовали установления торгового режима, в рамках которого в приоритете находились бы семьи рабочих. Мы боролись за то, чтобы построить более справедливую экономику и более справедливое общество, которое каждый из нас заслуживает. Именно так мы сражались с Транстихоокеанским партнерством и одержали победу. Именно так мы добились переговоров по НАФТА.

Но прежде чем порадоваться достигнутому результату, рабочие должны получить четкие ответы на проклятые вопросы. Мы уже достаточно пострадали из-за обещаний в отношении НАФТА, которые не были выполнены. Слишком много людей пострадало от этого, слишком много рабочих мест было утрачено, слишком много семей пострадали от того, что корпорации не соблюдают условия торговых соглашений. Нас не интересуют обещания или правила, которые переписываются в зависимости от того, кто сидит в Овальном кабинете.

Разумеется, проект соглашения включает некоторые улучшения в области защиты труда, иностранных инвестиций и американских стандартов на содержание примесей и включений в продукте. Тем не менее, также очевидно, что новый вариант НАФТА еще больше отвечает корпоративным интересам по целому ряду вопросов, начиная с требований маркировки пищевых продуктов и защиты окружающей среды до конфиденциальности данных и доступной медицины.

Также имеет место большое число неизвестных. Например, мы не знаем, повысит ли Мексика стандарты условий труда. Если реформы будут реализованы и будут строго соблюдаться, то мексиканские рабочие смогут вступить в профсоюзы и договорится с работодателями о более выгодных условиях оплаты труда, снизив тем самым тренд на понижение американских заработных плат. Если новая версия НАФТА не сможет обеспечить эти улучшения, то все соглашение можно считать провальным.

Более того, также не известно, будут ли участвующие стороны отслеживать и обеспечивать соблюдение остальных трудовых норм, предусмотренных в соглашении. Не известно, как будут соблюдаться новые правила, определяющие процент и страны происхождения автомобильных комплектующих. Это ключевой фактор в плане защиты рабочих мест в данной отрасли. Это имеет важное значение для тысяч людей. Новые правила окажутся бессмысленными, если не обеспечить их строгого соблюдения в кратчайшие сроки.

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Рабочие внимательно следят за происходящим. Никто не верит в иллюзии о том, что новое торговое соглашение будет совершенным. Любое обещание восстановить рабочие места, потерянные после подписания первой версии НАФТА, является циничным. Однако если участники переговоров смогут ясно продемонстрировать, что новое соглашение изменит условия торговли, улучшит основные экономические права мексиканских рабочих и окажет позитивное влияние на условия труда североамериканских рабочих в целом, то это можно будет назвать серьезным шагом вперед. Если новая версия НАФТА в конечном итоге будет лучше удовлетворять потребности и защищать права семей рабочих, мы приложим все усилия для того, чтобы защитить достигнутый успех. Если вместо этого несколько руководителей корпораций вновь попытаются нажиться за счет рабочих, то они столкнуться с яростным сопротивлением.

На данный момент ясно одно: рабочие смогли изменить дискуссию в сфере торговли. Тот факт, что в настоящий момент внимание сосредоточено на улучшении плохого соглашения, а не на принятии нового — уже является победой. Появилась реальная возможность того, что будущая торговая политика, наконец-то, уделит первоочередное внимание семьям рабочих.