Хиллари Клинтон отказалась от доступа к секретной информации

Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон больше не располагает доступом к секретной информации, говорится в заявлении госдепа.

Отмечается, что ее доступ к секретным документам был отозвал 30 августа 2018 по ее личной просьбе. Также 20 сентября доступ был отозван у ее помощницы Шерил Майлз.

Ранее с участием Хиллари Клинтон разгорелся скандал, когда стало известно, что она, будучи на посту госсекретаря, для секретной служебной переписки использовала личную почту. Предполагается, что это позволяло ей скрывать содержимое писем от государственных проверок, что в США запрещено для госслужащих.