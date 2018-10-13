Трамп намерен встретиться с освобожденным из Турции пастором

Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с американским пастором Эндрю Брансоном, который отбывал наказание в Турции, но был отпущен с учетом отбытого срока. Об этом сообщает телеканал NBC.

По словам Трампа, Брансон уже летит в США.

«Он придет в Овальный кабинет, предположительно, в субботу», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, пастор Брансон был приговорен в Турции к трем годам и полутора месяцам тюрьмы за поддержку организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. По отбытию наказания Брансона освободили в зале суда.

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