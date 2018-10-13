Посол РФ: Выходя из ядерной сделки, США подвергают опасности весь мир

Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который в США называют ядерной сделки с Ираном, чреват потерей контроля над распространением ядерного оружия за пределами Ближнего Востока, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своем выступлении в Калифорнии.

Комментируя судьбу ядерной сделки и ситуации с ядерной программой Ирана, российский дипломат призвал всех подписантов СВПД «выполнять свои обязательства». Он пояснил, что если уж страны, в которых официально ведутся ядерные разработки, будут пренебрегать обязательствами, то чего ждать от «неядерных государств».

«Считаем, что односторонний выход США из этой договоренности создает угрозу для режима нераспространения», — заявил Антонов.

Напомним, категорический отказ от СВПД Вашингтоном провозглашен с приходом в Белый дом нынешнего президента Дональда Трампа. Очевидно антииранская риторика команды Трампа, подкрепленная санкционными мерами против Тегерана, вызвала у иранского руководства возмущение. Между тем России, а также остальным подписантам договора по Ирану (Китай, Великобритания, Франция и Германия) выгодно сохранение СВПД.

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