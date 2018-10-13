Посол РФ: Россия обеспекоена ядерной программой КНДР

Москва, , 03:47 — REGNUM Россия выражает беспокойство в связи с тем, что ни одна из ядерных ракет КНДР так и не была уничтожена, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своем выступлении в Калифорнии.

Антонов подчеркнул, что Москва приветствует усилия Вашингтона в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Однако Россию до сих пор беспокоит, что Северная Корея пока не демонтировала ни одной ядерной боеголовки.

Антонов отметил, что КНДР уже сделала несколько крупных шагов по денуклеаризации, поэтому необходимо говорить о смягчении санкционного режима США в отношении Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что без разрешения США Южная Корея не вправе снимать санкции с КНДР. Таким образом Трамп ответил на заявление главы МИД Южной Кореи о возможности смягчения санкционного режима в отношении КНДР.

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