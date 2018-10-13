Трамп позвонит. Вашингтон и Эр-Рияд обсудят исчезновение Джамаля Хашогги

Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по поводу исчезновения в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги планирует в ближайшее время провести американский президент Дональд Трамп, передают NBC News.

«Я еще ему не звонил, но в какой-то момент позвоню… Поговорю с ним в ближайшее время», — сказал Трамп.

Напомним, исчезновение Хашкогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло 2 октября. Подозрение пало на власти Саудовской Аравии, которые критиковал журналист, работавший на газету The Washington Post.

Эр-Рияд категорически отрицает эти обвинения. От Трампа, который уже заявлял о своей обеспокоенности случившимся, его политические противники требуют вмешаться в произошедшее и ввести санкции в отношении причастных к случившемуся саудитов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции ведется расследование инцидента. 12 октября Анкара уведомила Вашингтон об имеющихся доказательствах (аудио‑ и видеозаписи) причастности Эр-Рияда к убийству Хашогги.

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В этот же день в Турцию приехали представители Эр-Рияда, чтобы участвовать в расследовании.

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