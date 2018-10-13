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Болтон назвал примерные сроки второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

Политика

Через два-три месяца

Вашингтон, 13 октября 2018, 02:53 — REGNUM  Второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет, вероятно, через два-три месяца, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает агентство Kyodo.

Ранее Трамп заявлял, что его встреча с северокорейским лидером состоится не раньше ноября, так как 6 ноября в Соединенных Штатах будут проходить промежуточные выборы в конгресс. До этого времени, как заявил Трамп, он просто не может уехать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что с оптимизмом ожидает новой встречи с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, эта встреча поможет продвинуть отношения между странами на новый уровень.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын ждёт положительных результатов от новой встречи с Трампом

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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