Украинский министр: Желающим попасть в Россию придется «взять Москву»

Киев, , 02:49 — REGNUM После отмены железнодорожного сообщения с РФ украинцам, чтобы попасть в Россию, придется «брать автомат и возвращать Москву и Кубань», заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью «Громадьске ТВ».

Отвечая на вопрос, что делать желающим попасть в Россию, если Киев все-таки отменит железнодорожное сообщение, он сказал:

«Надевать форму, брать автомат, идти воевать и после возвращения Кубани и Москвы можно разговаривать, что очень хочется поехать».

Напомним, скандальное заявление не впервые звучит из уст Омеляна. Так, в середине августа он заявил, что совершил такое, после чего «в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена». Речь шла о подписании документа, содержание которого чиновник утаил от читателей его страницы в соцсети.

Ранее он объявлял о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией — вслед за прекращением авиасообщения.

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