Лавров: Волкер лишь для вида поставлен на защиту Минских соглашений

Москва, , 02:29 — REGNUM Заявление назначенного от США спецпредставителя госдепа по Украине Курта Волкера по снятию анафемы с раскольников показывает, что Вашингтон не хочет реализации Минских соглашений и считает нормой вмешательство в дела других стран, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью с «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро», сообщает МИД РФ.

Комментируя заявление Константинопольского патриархата по украинским раскольникам и последующий за ним одобрительный комментарий Волкера, российский министр напомнил, что вмешательство в жизнь церкви запрещено как в России, так и на Украине.

«Но когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда Курт Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит», — сказал Лавров.

Он подчеркнул: своим поведением США демонстрируют свое представление о том, что вмешательство в чьи-то внутренние дела — это норма для Вашингтона.

Напомним, Константинопольский патриархат признал автокефалию украинских раскольнических церквей, сняв анафему с Филарета (УПЦ Киевского патриархата) и Макария (Украинская автокефальная церковь).

12 октября Волкер заявил, что Константинополем был реализован «принцип религиозной свободы», в который якобы верят в Вашингтоне.

«Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление любых людей исповедовать их религию так, как они хотят, иметь свободу делать это мирно… Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Было бы трагедией наблюдать такое», — сказал Волкер.

Отвечая на вопрос о том, права ли с его точки зрения РПЦ, заявившая о том, что предоставление томоса об автокефалии для православной церкви на Украине приведет к насилию, он заявил, что «трагедия, когда религиозные лидеры говорят об обращении к насилию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с свою очередь украинский президент Петр Порошенко 12 октября назвал цели Киева по Минским соглашениям:

«В 2014 году Минские соглашения дали возможность нам выиграть время для трансформации украинского войска».

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