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НАТО задействует финскую базу ВВС для учений у российских границ

Политика

База находится в 200 километрах от границы с Россией

Хельсинки, 13 октября 2018, 01:59 — REGNUM  База военно-воздушных сил Финляндии в Рованиеми будет задействована на учениях НАТО Trident Juncture, сообщает пресс-служба финского министерства обороны.

Сообщается, что со стороны Финляндии в учениях будут участвовать девять самолетов Hornet и 160 военнослужащих. Летчики проведут учения в воздушном пространстве Норвегии и Швеции. Помимо финской базы ВВС будут задействованы и базы в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна расценивать учения Trident Juncture, проходящие недалеко от российских границ, в качестве провокационных действий. Это заявление он сделал во время своего визита на авианосец ВМС США «Гарри Трумэн», который уже прибыл к побережью Норвегии для участия в учениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг рассказал о «белых и пушистых» учениях НАТО в Норвегии

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