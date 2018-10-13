В Болгарии прошли похороны убитой журналистки Мариновой

София, , 01:50 — REGNUM В болгарском городе Русе прошла церемония похорон убитой журналистки Виктории Мариновой, сообщает телеканал NOVA.

Сообщается, что проститься с Мариновой в храм Святой Троицы пришли сотни людей, среди которых были ее родные, коллеги и простые граждане, которых убийство журналистки не оставило равнодушными.

Напомним, журналистка и административный директор канала TVN Виктория Маринова была убита 6 октября в Русе. Следствие в качестве основной версии предполагает, что убийство девушки было связано с журналистским расследованием, которое она проводила незадолго до гибели. Отмечается, что расследование это было связано с финансовыми махинациями с фондами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября власти Германии одобрили высылку из страны в Болгарию подозреваемого в убийстве Виктории Мариновой Северина Красимирова. Как отмечает немецкая прокуратура, Красимиров дал свое согласие на экстрадицию. Ранее мать Красимирова заявила, что он сам признался ей в совершении убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: ФРГ готова экстрадировать подозреваемого в убийстве болгарской журналистки