Парламенту Молдавии не хватило голосов для “евроинтеграции” в конституции

Кишинёв, , 01:36 — REGNUM Парламент Молдавии отложил голосование за законопроект о внесения вектора «евроинтеграции» в конституцию страны. Как передает ИА REGNUM, в ходе обсуждения этой инициативы депутаты-социалисты покинула зал, коммунисты выступили против законопроекта, а либерал-демократы и либералы выдвинули условия своего голосования за проект демократов.

Так, либералы потребовали, чтобы одновременно парламент проголосовал за изменение названия госязыка в конституции с молдавского на «румынский». В итоге голосование за проект по инициативе спикера Андриан Канду было перенесено на следующую неделю. «Личные обиды взяли верх над национальными интересами», — сказал Канду, выразив надежду, что некоторые избранники еще «одумаются».

Для внесения изменений в конституцию Молдавии за это должны проголосовать не менее 2/3 от общего числа депутатов.

С инициативой внести курс на «евроинтеграцию» в конституцию страны выступил лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк. Он признался, что в законодательном органе пока нет достаточного числа голосов для изменения конституции, и демократы рассчитывают на поддержку либерал-демократов и либералов.

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