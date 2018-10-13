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Посол РФ: Встреча Путина и Трампа была продуктивной

Политика

Но необходимо восстанавливать и другие каналы для диалога

Вашингтон, 13 октября 2018, 01:34 — REGNUM  Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в июле 2018 года дала положительный импульс для поддержания международной стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Миддлберийском институте.

По его словам, беседа глав России и США была продуктивной, однако все положительные моменты этой встречи не были реализованы в конкретные дела. Антонов выразил надежду, что Соединенные Штаты найдут способ наладить диалог с Россией. В свою очередь Россия уже готова к конструктивному диалогу.

Антонов подчеркнул, что в ближайшем будущем странам необходимо восстановить каналы для общения по стратегической стабильности и поддержанию режима нераспространения оружия массового уничтожения.

«Все это будет, в свою очередь, благоприятно влиять на международную стабильность, мир и безопасность, на принципы равной и неделимой безопасности для всех», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Сообщается, что лидеры стран беседовали тет-а-тет лишь в присутствии переводчиков в течение двух часов. По итогам переговоров главы государств сделали вывод, что беседа была продуктивной и продвинула отношения между странами на шаг вперед.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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