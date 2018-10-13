Лавров назвал обвинения Запада в кибератаках истерикой и невежеством

Москва, , 00:53 — REGNUM Обвинения по кибератакам ряда западных стран в адрес России — это истерика, так что сложно серьезно отвечать на них, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью с «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро», сообщает МИД РФ.

Отвечая на вопросы о «синхронных обвинениях» с аргументами полугодовой давности, Лавров сказал:

«Мне сложно рассуждать серьезно на эту тему, потому что все доказательства нам предоставляют через СМИ».

Он подчеркнул, что Москва в свою очередь будет отвечать тоже через массмедиа, с той лишь разницей, что ответы из России будут «конкретны и корректны» — в отличие от западных.

«Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги, — сказал Лавров. — Если все это просто наносное и приступ «политического бешенства» пройдет естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то тогда мы всегда будем ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандисткого разговора».

Напомним, очередные обвинения Великобритании, США и их сателлитов в адрес России касались кибератак, которые якобы осуществлялись российскими ведомствами и были «вовремя пресечены». Обвинения выдвинула Великобритания, а затем их подхватили несколько ее западных союзников.

Среди прочих звучали обвинения в кибератаках на ОЗХО. Стоит отметить, что «данные» якобы имелись у Лондона уже давно, но он решил «выложить» их только сейчас.

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