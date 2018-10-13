Таджикская милиция углубляет сотрудничество с Госдепом

Душанбе, , 00:23 — REGNUM Делегация министерства внутренних дел Таджикистана находится в Вашингтоне, где 11 октября представители таджикского МВД во главе с начальником Управления кадрами и работы с личным составом, генерал-майором милиции Сухробом Рамазонзода встретились с директором Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Госдепартамента США Нишей Праер. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства Таджикистана.

На встрече в столице США члены делегации МВД Таджикистана обсуждали сотрудничество в реформировании милиции, а также вопросы, связанные с единой регистрацией преступлений, борьбой с терроризмом и экстремизмом. Также была обсуждена деятельность туристической милиции.

Рабочая группа МВД наглядно ознакомилась с работой государственной объединенной парковой полиции (служба, отвечающая за работу с туристами и сопровождением высоких гостей) одного из округов Вашингтона.

Как подчеркнули в пресс-службе, рабочий визит делегации в США продолжается.

Отметим, что 5 октября эта же делегация встретилась с помощником госсекретаря Кристен Мэдисон в городе Орландо штата Флорида, где таджикские визитеры «предоставили подробную информацию о реформе милиции и милиции по туризму в Таджикистане».

Представитель Госдепа пообещала, что США будут налаживать взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и поблагодарила представителей МВД за визит и налаживание сотрудничества.