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В Армении завершилось крупнейшее мероприятие в истории страны

Политика

По случаю проведения саммита, который считается крупнейшим мероприятием в истории независимой Армении, 11 и 12 октября были обвялены в Армении нерабочими днями. Для этого понадобилось в срочном порядке вносить изменение в законодательство Армении

В Армении завершилось крупнейшее мероприятие в истории страны
Иллюстрация:  primeminister.am

Ереван, 13 октября 2018, 00:17 — REGNUM  12 октября в Ереване завершились работы 17-го саммита Международной организации Франкофонии (МОФ). Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, по итогам саммита принят документ под названием «Ереванское заявление», содержание которого пока не публикуется, лишь известно, что в нем есть формулировка о карабахском конфликте.

Премьер-министр Никол Пашинян представил результаты выборов нового генерального секретаря Международной организации Франкофонии: на этот пост была избрана министр иностранных дел Руанды Луиз Мушикивабо.

Никол Пашинян высоко оценил работу Микаэль Жан на посту генерального секретаря и поздравил Луиз Мушикивабо с избранием на новый пост.

Премьер-министр Армении пожелал ей успехов в исполнении своей миссии и выразил уверенность, что она будет способствовать дальнейшему развитию организации.

«Нужно констатировать, что итоги саммита являются позитивными для нашей страны. И мы однозначно можем сказать, что данное мероприятие, ставшее самым крупным международным событием в нашей стране после обретения независимости, послужило повышению международного авторитета Армении, а также укреплению и повышению авторитета Международной организации Франкофонии», — после закрытия саммита в прямом эфире на своей странице в Facebook сказал Никол Пашинян, поблагодарив всех, кто участвовал в организационных работах.

В рамках саммита в Армению прибыли руководители примерно четырех десятков стран. В целом, в Международную организацию Франкофонии входят порядка 90 государств, и почти все они были представлены на ереванском саммите высокопоставленными делегациями.

По случаю проведения саммита, который считается крупнейшим мероприятием в истории независимой Армении, 11 и 12 октября были обвялены в Армении нерабочими днями. Для этого понадобилось в срочном порядке вносить изменение в законодательство Армении.

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Внешняя политика Армении
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